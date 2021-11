Le Débrief': Y a-t-il un capitaine pour sauver le Brussels du naufrage? Basket Jérôme Brys © BELGA

Le MVP, le match du jour, la phrase, le chiffre et le cinq de la journée, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur cette dernière journée en betFIRST BNXT League.



L'ancien meneur du Brussels, aujourd'hui actif à Malines, a été le bourreau de son ancienne équipe. Dimanche après-midi, le feu follet malinois s'est embrasé et a ébloui la salle de Neder de son talent. Résultat: 20 points (4/4 à 2 points et 4/6 à 3 points), 1 rebond, 10 passes et un différentiel positif de 39 (!) points pour ses couleurs quand il était sur le parquet. Le tout, en sortie de banc et en 22 minutes seulement. Chapeau!



(...)