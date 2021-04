Le double Liège-Malines remis pour cause de Covid Basket Denis Esser Le Covid n’en finit pas de bousculer le calendrier de la saison de basket, que ce soit en D1 dames ou en Euromillions League. © Belga

Derniers en date de ces avatars, la remise des deux rencontres du week-end qui devaient opposer des équipes Liégeoises (Liège Basket et Liège Panthers) à leurs homologues des Kangoeroes Malines. En cause à chaque fois, des cas de covid dans les rangs malinois.



Si la rencontre prévue dimanche à 15h00 entre Liège Basket et les finalistes malheureux de la Coupe de Belgique est d’ores et déjà reprogrammée au 4 mai prochain, ce n’est pas encore le cas du match qui s’annonçait décisif entre Panthers et Kangoeroes pour une place en play-off féminins. "Nous sommes à moins de 24 heures de la rencontre et je n’ai même pas encore été avisé par la fédération de cette remise. Heureusement que Malines a eu l’élégance de nous prévenir" grinçait Pierre Cornia avant d’ajouter : "quant à savoir quand on pourra rejouer cette partie, c’est l’inconnue. Les Malinoises avaient déjà un calendrier très chargé sur les deux prochaines semaines. Je ne sais vraiment pas comment on va faire."