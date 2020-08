Jusqu’à présent la FIBA Europe n’a pas encore fait d’annonce officielle mais le format des qualifications pour la Champions League, en septembre, va être modifié cette année. Plutôt que d’organiser des tours en aller-retour, multipliant les voyages internationaux, les instances vont opter pour l’organisation de mini-tournois regroupant les participants en un même lieu à huis clos. Pour rappel, 16 clubs européens sont engagés dans ces tours qualificatifs pour la BCL dont Mons-Hainaut qui affrontera l’équipe polonaise de Wroclawek au 1er tour. En cas de succès, les Renards seraient opposés au vainqueur de la confrontation entre le club danois de Bakken Bears et les Israéliens de l’Hapoel Tel-Aviv pour une place en phase de poules. Toutes les équipes éliminées seront reversées en Fiba Europe Cup.

© BCL



En raison de la situation sanitaire mondiale, la FIBA Europe préfère limiter les risques en diminuant les voyages d’un pays à l’autre. "Cela me semble une décision tout à fait logique au vu des circonstances actuelles", explique Thierry Wilquin, manager général de BMH. "Les mesures de sécurité sanitaires sont différentes d’un pays à l’autre et on ne sait pas comment la situation évoluera d’ici là. Limiter les déplacements est une décision raisonnable. D’autant que le format des qualifications pourrait facilement être adapté et laisser place à des Final Four avec des demi-finales et une finale sur un match."

Selon nos renseignements, la FIBA Europe devrait dévoiler d’ici la fin de semaine le ou les lieu(x) sélectionné(s) pour l’organisation des ces mini-tournois qualificatifs.