De commun accord, le meneur Français Kevin Franceschi et le Brussels ont décidé de se séparer.

Le Brussels avait recruté le meneur parisien, 28 ans, 1m93, au début du mois d'octobre alors que Ian Hanavan était encore le coach du club bruxellois. "Il n'entrait tout simplement pas dans les plans de jeu du coach Jean-Marc Jaumin", a précisé le Brussels. La saison dernière en Pro B française, Kevin Franceschi compilait en moyenne 4,4 points et 1,3 rebond en 12 minutes de jeu. Avec le Brussels, il a joué six matches avec une moyenne de 6 points et 2,8 assists en 19 minutes de jeu en moyenne. Le club bruxellois est lanterne rouge de la première phase belge de la BNXT League avec une seule victoire en neuf rencontres.