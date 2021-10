Après Max Kouguere il y a quelques jours, en remplacement de Pavle Djurisic, out toute la saison après une rupture du ligament croisé du genou, le Phoenix Brussels continue de bricoler pour construire une équipe compétitive en vue de cette saison en betFIRST BNXT League.



Ainsi, les Bruxellois viennent d'officialiser l'arrivée d'un nouveau meneur de jeu. Son nom: Kevin Franceschi. Il s'agit d'un Français de 27 ans qui évoluait la saison dernière du côté du Paris Basket, en Pro B française, où il a été sacré champion. Malheureusement, il n'a pas pu prendre part à toutes les rencontres de la saison passée à cause d'une blessure. Néanmoins, le Parisien semble s'être bien remis, lui qui s'entraînait déjà avec le groupe avant la remise des deux dernières rencontres à la suite de plusieurs cas de Covid. "Bourré de talent et très athlétique, le Français de 27 ans est déterminé à apporter son énergie ainsi qu’une grosse défense aux postex 1 et 2", expliquent les dirigeants du club.



Un nouvel ajout donc pour Ian Hanavan qui va pouvoir disposer d'un groupe un peu plus profond en vue de remonter la pente après un début de championnat compliqué et deux lourdes défaites face à Ostende et Mons, entrecoupées par un succès à domicile face à Alost.