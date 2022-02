LeBron James est devenu samedi le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, le championnat nord-américain de basket, saison régulière et playoffs cumulés. Le "King" a inscrit 26 points lors de la défaite 117-115 des Lakers face à Golden State, ce qui lui permet de totaliser 44 156 points et de dépasser Kareem Abdul-Jabbar (44 149 points). James totalise 36 526 points en saison régulière, où il reste derrière Karl Malone (36 928 points) et Abdul-Jabbar (38 387). Il trône déjà en tête du classement des marqueurs en playoffs, avec 7 630 points.