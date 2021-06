Marquez pas de chance pour les 700 supporters des Belgian Cats qui s’étaient rassemblés à Courtrai (et avaient passé un test antigénique rapide pour pouvoir accéder à la salle) : alors que les deux équipes avaient à peine entamé leur échauffement, elles ont été rappelées aux vestiaires avant qu’une vingtaine de minutes plus tard ne soit communiquée au public présent la décision drastique qui venait d’être prise : une annulation pure et simple de cette dernière rencontre de préparation que les Belges devaient disputer face à la Grèce.

La raison en est simple : des risques de contamination au Covid trop importants à moins de 48 heures du départ pour Strasbourg et l’Euro. A l’occasion du dernier test PCR sur la bulle englobant les joueuses et le staff des Belgian Cats, deux résultats positifs venaient d’arriver et d’être annoncés (une joueuse de rotation et un membre du staff).

Afin de ne prendre aucun risque de créer un cluster et d’hypothéquer la participation des deux équipes à l’Euro, la décision radicale a donc été prise d’annuler la rencontre et de rembourser intégralement les supporters présents après que les joueuses soient revenues sur le parquet et que Ann Wauters ait pris la parole au nom des Belgian Cats