En coulisses, les Carolos préparent la saison prochaine avec un vent de jeunesse.

Il y a dix ans, le Spir ou soulevait son dernier titre de champion de Belgique. À l’époque, l’équipe était menée par un certain Demond Mallet et les Carolos évoluaient en Euroleague ! Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme le dirait si bien un certain Aznavour.

Depuis, le Spi rou court après sa gloire d’antan. Une course faite de quelques hauts, comme la dernière finale de Coupe de Belgique, mais de pas mal de déceptions. Des déceptions que les dirigeants veulent à présent mettre de côté pour tourner la page et écrire une nouvelle belle histoire. Gabriel Jean, l’administrateur délégué du club, fait le bilan de cette intersaison et plante le décor pour les années à venir.

Contrairement à d’autres clubs, cela ne semble pas bouger au niveau des transferts à Charleroi. Qu’en est-il réellement ?

"Je peux vous dire que ce n’est pas calme du tout. Axel (Hervelle) et Sam (Rotsaert) gèrent tout cela et nous avons d’ailleurs réussi à prolonger nos trois costauds au niveau belge que sont Alex Libert, Yoeri Schoepen et Khalid Boukichou."

Et le club a visiblement décidé de faire confiance à sa jeunesse

"Nous avons accentué notre ancrage belge et local avec la prolongation du contrat des frères Samardzic, de Noah Fogang, de Thibaut Bronchart, de Noé Botuli ou encore de Moussa Noterman. D’autres devraient encore arriver pour compléter cet effectif belge."

Qu’en est-il au niveau des joueurs étrangers ?

"Avec la crise sanitaire, les négociations sont plus compliquées et les agents sont plus prudents. Au niveau des départs, Speedy Smith a signé à Anvers, on a vite compris qu’on ne pourrait pas garder Anthony Beane, alors que Josh Sharma et Haris Delalic n’ont pas été reconduits. Nous sommes encore en discussion avec Moses Greenwood, qui a montré de bonnes choses. (NdlR : depuis l’entretien, le Spirou s’est renforcé avec l’arrivée du meneur danois Adama Darboe.). Nous avons une enveloppe pour enrôler quelques étrangers mais on ne se précipite pas."

Reverra-t-on Axel Hervelle sur le parquet à Charleroi la saison prochaine ?

"Pour le moment, je dirais qu’il est pleinement investi dans la construction de l’équipe et je pense qu’il ne se voit pas dedans. Je ne pense pas qu’il se compte dans l’effectif, mais c’est à lui que reviendra la décision sur la suite de sa carrière."

Au niveau des objectifs, que peut-on attendre du Spirou la saison prochaine ?

"On a fait le pari de la jeunesse. On a peut-être un peu moins de talent que les autres années mais nous voulons trouver de la stabilité. Je dirais que Charleroi ne sera pas un favori pour le titre mais bien un outsider et un club difficile à jouer."

Pas d’Europe : “Les jeunes ont besoin de travailler !”

Il y a quelques mois, la direction du Spirou prenait une décision forte et qui aura sans aucun doute une grande influence sur la saison prochaine : la coupe d’Europe, c’est non ! Dans un premier temps, c’est l’argument financier qui a été avancé par les dirigeants qui expliquaient le coût d’une participation à une coupe d’Europe, mais également le peu d’engouement de la part des spectateurs, surtout en milieu de semaine.

Mais ce choix a également été motivé par une autre raison qui rejoint un peu la nouvelle philosophie des Sambriens.

“L’équipe sera composée de plusieurs jeunes joueurs, enchaîne Gabriel Jean. Ce sont des gars qui ont besoin de s’entraîner pour progresser.”

Et à ce niveau, la coupe d’Europe aurait pu, selon la direction, être un frein à leur progression. “Quand on joue en déplacement, on est parti pour trois jours. Ce sont trois jours où tu travailles beaucoup moins et qui ne sont finalement pas compatibles avec notre vision de voir les choses pour nos jeunes. Je ne vois pas l’intérêt de leur faire perdre trois jours d’entraînement pour peut-être jouer cinq minutes en coupe d’Europe. Je pense aussi que cette année sans coupe d’Europe ne sera pas une mauvaise chose pour notre collectif.”

“On a pensé à Dario mais il n’entrait pas dans notre logique budgétaire !”

C’était un petit “fantasme” au Dôme : faire revenir Dario Gjergja, lui qui avait été assistant coach duSpirou

lors de la saison 2008-09. Mais il n’en sera rien., avoue Gabriel Jean, l’administrateur délégué du Spirou

Mais le Spirou n’a peut-être pas “besoin” de Dario. L’arrivée, l’année dernière, de Sam Rotsaert a comblé un vide, lui qui est un peu considéré comme le petit “fils” du coach des Lions.

“On a découvert Sam, qui a énormément de potentiel et qui se chauffe du même bois que Dario, sourit Gabriel Jean. Ce sont deux énormes bosseurs. Sam est toujours là à 7 h pour travailler. On aimerait vraiment s’installer dans la durée avec lui. On savait qu’il faisait de l’excellent travail de formation à Gistel (club satellite d’Ostende) mais on ne s’attendait pas à ce qu’il soit aussi performant, surtout pour sa première saison en tant que coach de D1. Sam est une belle surprise.”

Plutôt calme à Mons ; révolution au Brussels

Certains clubs semblent, pour le moment, mieux armés pour la saison prochaine.

Même en plein confinement, les affaires continuent et les clubs travaillent, en coulisses, pour composer leur formation en vue de la saison prochaine. Et à ce petit “jeu”, on peut dire que les rythmes sont bien différents.

Du côté du Brussels, on a décidé de repartir d’une page blanche. Deux joueurs (Niels Foerts et William Robeyns) sont encore présents par rapport à la saison dernière. Pour le reste, les dirigeants du club ont décidé d’un côté de faire de gros paris sur certaines jeunes comme Ayoub Nouhi et Pavle Djurisic et de l’expérience avec Stéphane Moris et BJ Raymond.

Côté montois, pour le moment, on s’est montré plutôt calme, visant certainement la continuité, mais il y a quand même eu une bonne nouvelle : la prolongation du contrat d’Auston Barnes, belle révélation de la dernière saison. Il est fort à parier que les Renards tenteront également de garder Filip Adamovic. En revanche, Lennard Freeman a quitté la Diamonte Arena en direction d’Israël.

Dans la Cité ardente, comme l’année dernière, la parole sera donnée à la jeunesse belge même si cette fois-ci, les Liégeois pourront compter d’entrée de jeu sur Milos Bojovic en plus de deux autres étrangers : Leonit Veliu et Lovre Basic.

Ailleurs, certaines équipes ont décidé de travailler dans la continuité comme à Louvain alors que d’autres ont déjà été particulièrement actives sur le marché des transferts à l’image de Limburg United, de Malines et d’Alost. Des Alostois qui, pour le moment, se dressent en véritables outsiders derrière les deux favoris, Ostende et Anvers. Mais il reste encore beaucoup de temps à toutes les équipes pour construire leur effectif avant la reprise prévue le 2 octobre.