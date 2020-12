Le play-in en coupe de Belgique entre le Brussels et Malines reporté à cause du Covid-19! Basket Jérôme Brys Les cas positifs de Covid semblent se multiplier au sein du Brussels qui est contraint de se mettre en quarantaine. © BELGA

Après s'être incliné vendredi face à Ostende, le Brussels devait affronter Malines en championnat ce dimanche. Une rencontre qui a finalement été reportée en raison de trois cas de Covid-19 au sein de l'effectif bruxellois. Se posait donc la question de la double confrontation en coupe de Belgique, toujours face à Malines, prévue le week-end prochain.



Et le verdict est tombé: il n'y aura pas de matchs pour les Bruxellois et les Malinois ce week-end. "Sur la base de conseils virologiques, la Pro Basketball League a décidé de reporter la confrontation back-to-back dans le cadre de la Coupe de Belgique entre Kangoeroes Basket Mechelen et Phoenix Brussels Basketball du week-end prochain à une date à déterminer ultérieurement, expliquent les responsables de la Ligue. La raison est le nombre croissant d'infections au Covid-19 au sein de Phoenix Brussels Basketball. Sur la base du même avis virologique, toute l'équipe et le personnel seront mis en quarantaine jusqu'à ce week-end, après quoi une nouvelle série de tests suivra."



En fonction des résultats, les rencontres pourront être reprogrammées. S'agissant d'un play-in, tant que cette double confrontation n'est pas jouée, c'est tout le reste de la coupe de Belgique qui est en attente. Et aujourd'hui, il est encore trop tôt pour évoquer une nouvelle date. Plusieurs scénarios s'offrent aux clubs qui vont devoir discuter entre eux et en faire part à la Ligue ensuite. Une chose est certaine: le mois de janvier risque d'être très chargé entre les rencontres prévues et toutes celles à reprogrammer.



Du côté ostendais, qui a donc affronté le Brussels vendredi soir, les derniers tests n'ont pas révélé de cas positif au sein de l'effectif. Un soulagement certainement pour Dario Gjergja et les Côtiers.