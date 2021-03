Un peu plus de deux semaines après avoir montré un visage séduisant et un collectif attractif (c’était aux… Kangoeroes), le Brussels est retombé dans ses travers, du moins pendant une mi-temps. Massamba terminant sa quarantaine internationale, Foerts utilisé à dose homéopathique et Washington ne baignant pas dans l’altruisme, les Bruxellois auront manqué d’une direction de jeu efficiente.