Le Portugais Rafael Lisboa arrive ce vendredi au Spirou Charleroi Basket Jérôme Brys Blessé, le jeune portugais va enfin pouvoir rejoindre le groupe carolo mais il faudra se montrer patient avant de le voir en action. © DR

Voilà une nouvelle qui va en ravir plus d'un: annoncé comme grand espoir du basket portugais, Rafael Lisboa va enfin pouvoir rejoindre ses coéquipiers du Spirou. Pour rappel, au mois d'août dernier, en pleine préparation, il n'avait finalement pas pu rejoindre le groupe en raison de problèmes de santé.



Mais tout cela n'est plus que de l'histoire ancienne. En effet, l'ex-joueur de Benfica a enfin reçu l'autorisation médicale pour quitter le Portugal et rejoindre l'effectif du Spirou où il fera beaucoup de bien en distribution avec un jeu plus direct et plus vertical que l'Espagnol Sergio Llorente qui, par ailleurs, a prolongé son aventure au Dôme pour un mois. Le temps certainement d'intégrer au mieux Rafael Lisboa et que ce dernier trouve ses marques au sein de ses nouvelles couleurs. "Si cette arrivée est assimilée à beaucoup d’attentes, il faudra se montrer patient avec le jeune joueur. Il devra retrouver un rythme avant de pouvoir être aligné par le staff", précise le club carolo.



Ce vendredi, le Spirou affronte Louvain en coupe de Belgique. La première rencontre d'un back-to-back en huitièmes de finale avec les Louvanistes dont le match retour est prévu lundi 1er novembre.