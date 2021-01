Rencontre avec Jean-François Ravone, le président de Liège Basket. Un homme peu médiatisé mais sans langue de bois.

"Mon palmarès est des plus succincts : un seul succès en 18 mois de présidence !", rigole Jean-François Ravone. Le ton est donné. Flanqué du directeur Christophe Muytjens à l’occasion de ses vœux à la presse, aux supporters et aux sponsors, le n°1 liégeois ne se cache pas. Attiré au club par Jean Joly, le président historique, d’abord comme sponsor puis bien plus tard comme administrateur, cet entrepreneur hyperactif et fier papa de trois enfants en a pris les rênes depuis mai 2019. Et depuis lors il n’a pas eu le temps de chômer entre crise Covid, PRJ et redressement à mener tambour battant.