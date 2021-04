Leur nom de famille rime avec "killer" . Mais aussi avec "bosseurs", "rebondeurs" et "marqueurs". Skylar Spencer et Ryan Kriener sont tout cela à la fois. Le premier pour Mons, le second pour Louvain.

Ces dernières semaines, les deux Américains se transcendent littéralement pour porter leur équipe. Avec 14 points de moyenne par match, Spencer est le second meilleur artificier montois, juste derrière Arik Smith (14,8). Mais il est capable de tout renverser sur son passage. Comme vendredi dernier contre le Spirou Charleroi : 33 points, mais aussi 12 rebonds.

En plus d’être le joueur le plus efficace de la ligue (71,5 % de réussite à 2 points), le pivot américain de 2,06 m est aussi un excellent défenseur. Il est le meilleur contreur (1,5 block par match) et possède la deuxième meilleure moyenne aux rebonds (8,4).