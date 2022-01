Le Spirou a laissé passer l’orage bruxellois Basket Red. Sp. Chaque équipe a dominé une mi-temps mais Charleroi s’est montré beaucoup plus dominant en attaque. © Belga

Un petit coup de rein bruxellois au second quart a déstabilisé l’espace de vingt minutes un Spirou parti sur d’excellentes bases mais qui s’était endormi sur ses lauriers. Le réveil en seconde mi-temps (54 points inscrits) aura été aussi salvateur que magistral.



Au vu de la vitesse des échanges proposée d’entrée par les Hennuyers, cela ne se voyait pas que ses derniers étaient restés près de 12 jours sans rencontre.



Le second match officiel depuis le 23 décembre pour le groupe de Sam Rotsaert débutait sous les meilleurs auspices. Trois triples du duo Libert – Lisboa et beaucoup d’autorité au rebond offensif amenaient un premier décalage dans la rencontre. Pointés à +8, les Carolos thésaurisaient mais ne rentabilisaient pas leur investissement.



Les Bruxellois avaient pris plus tardivement leurs marques. Leur banc leur valait des applaudissements mais apportait également un écot intéressant. L’un par ses incursions l’autre par son adresse à distance, Karacic et Deroover faisaient mal à Charleroi. Ils étaient à la base du 10-0 qui amenaient le Phoenix à 38-29 (19e).



Le Brussels et Kouguere avaient le bon goût d’insister à la reprise. L’avance bruxelloise culminait à 14 unités (52-38; 24e). Fort d’une meilleure assise défensive à laquelle contribuaient Fogang et Kok, le Spirou réagissait au moment opportun. Il imposait ses vues et laissait hors du match le secteur intérieur du team de la capitale. De l’autre côté, Lisboa (10 points dans le Q3) et Lambrecht (7) avaient retrouvé toute leur dextérité. Le Brussels étouffait sous la pression carolo et voyait son jeune opposant égaliser à 59 partout (31e).



Habilement dirigés par l’omniprésent Milan Samardzic (15 points, 3 assists) et l’entreprenant Lisboa, les Sambriens mettaient sur orbitre Lambrecht qui ne se privait pas de concrétiser chaque occasion. Charleroi s'envolait vers un succès logique : 71-85.Les deux équipes se retrouvent déjà samedi pour le retour au Spiroudôme. Ce sera aussi celui du public, au grand soulagement des clubs de la BNXT League.



Quarts : 19-23, 23-8, 17-26, 12-28.

Brussels : 26/57 (10x3), 9/15 LF, 30 reb., 18 ass., 25 ftes. LLORENTE 6-4, Deroover 8-5, Nouhi (-), Chada (-), HAZARD 0-2, Pouedet (-), BADJI 4-5, Tshibangu (-), KOUGUERE 1-8, VUCICA 9-3, Ekamba 3-0, Karacic 11-2.

Charleroi : 30/59 (10x3), 15/18 LF, 34 reb., 16 ass., 21 ftes. Fogang 0-,2 LIBERT 3-7, LAMBRECHT 4-16, Botuli 0-), Samardzic M. 6-9, Noterman (-), Schoepen 0-), Samardzic V.0-), KESTELOOT 2-2, LISBOA 6-15, Kok 4-3, KUTA 6-0.

Arbitres : MM. Krehic, Gilis, Dom.