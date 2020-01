La dernière fois que le Spirou a remporté la Coupe de Belgique, c’était en 2009 face à Liège. Et sa dernière participation à ce stade de la compétition, c’était la saison suivante, avec une défaite… face à Ostende. Cela faisait donc dix ans que les supporters et joueurs carolos n’avaient plus goûté aux joies d’une finale. Une éternité, qui sera enfin comblée le 8 mars prochain à Forest National face à Anvers.

