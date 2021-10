Fiche technique



Si la NBA n'a pas encore repris ses droits, le Spirou de Charleroi, lui, évolue à un rythme effréné. Quatre matchs en sept jours! Pas facile d'enchaîner mais pourtant, les Carolos semblent avoir de bonnes ressources cette saison. Malgré ses deux défaites inaugurales, Sam Rotsaert n'a pas changé sa manière de travailler avec une identité claire basée sur la défense., souriait-il vendredi soir après le succès des Carolos sur le parquet limbourgeois.Une fois encore, Charleroi a limité son adversaire à moins de 70 points avec une énorme intensité défensive incarnée par Noé Botuli.Mais la défense, à Charleroi, c'est l'affaire de tous.Et c'est ce groupe soudé qui a su se sortir du piège limbourgeois vendredi soir. En première mi-temps, les Carolos ont appliqué le même schéma qu'à Alost: enfoncer dans la raquette avec des paniers faciles. Tactique payante même si Jahii Carson se montrait insaisissable et que Jonas Delalieux faisait parler sa dextérité au périmètre pour mettre les deux équipes à égalité (38-38 à la pause).Au retour des vestiaires, les Carolos ont prouvé qu'ils savaient aussi shooter. Sergio Llorente plantait deux bombes pour faire passer l'écart à 10 unités (49-59) et plier la rencontre même si Limburg United jetait ses dernières forces dans la bataille (67-72)., souligne Sam Rotsaert.De son côté, pour sa grande première en tant que T1, Raymond Westphalen aurait certainement aimé une autre fin., note-t-il.Côté carolo, on va enfin pouvoir un peu souffler avec le sentiment du devoir accompli car mis à part l'accroc à Malines, les hommes de Sam Rotsaert réalisent le début de saison attendu, celui qui pourrait leur permettre de décrocher cette place dans le Top 5. A confirmer dans les semaines qui viennent.

Limburg United 67

Spirou Charleroi 72



Limburg United : 21 sur 64 (8x3); 17 lf sur 23; 42 rbs; 14 ass; 21 fp.

FLETCHER 3-0, CARSON 4-6, Littleson 3-3, NELSON 6-8, Lambot 1-6, DELALIEUX 12-3, Carene (-), DEDROOG 0-0, Dammen 0-0, Desiron 6-0, Hammonds 3-3, Bojovic -0.

Charleroi: 26 sur 59 (8x3) ; 12 lf sur 16 ; 40 rbs ; 14 ass ; 19 fp.

Fogang 4-0, LLORENTE 0-9, Libert 6-4, LAMBRECHT 2-6, BOTULI 5-5, Noterman 4-2, Makwa (-), V. Samardzic 4-0, KESTELOOT 5-6, KOK 3-2, Kuta 5-0.

Arbitres : MM. Geller, Delange et Martin

Quarts : 20-23/18-15/10-14/19-20