Alors que l’on apprivoise petit à petit cette nouvelle mouture de la BNXT League, cette dernière tire déjà son premier épilogue. À deux semaines de la fin de cette série de matchs aller-retour entre clubs belges et néerlandais, les premiers verdicts tombent et plus que jamais, chaque rencontre vaudra son pesant d’or.

Le Spirou jouera les playoffs

Déçus d’avoir loupé de peu l’Elite Gold, les Carolos avaient à cœur de prouver qu’ils étaient armés pour se frotter aux meilleures équipes néerlandaises. Fort d’une énorme volonté, le Spirou dévaste tout en Elite Silver et Den Helder en a fait les frais ce week-end (73-113). Une septième victoire consécutive pour les hommes de Sam Rotsaert dans ce deuxième tour qui, combinée au revers de Limburg United à Weert (83-78), assure la première place de l’Elite Silver aux Sambriens à trois journées de la fin. Un premier objectif rempli pour les Carolos qui retrouveront les playoffs après avoir fait le plein de confiance. Et si le Spirou était le poil à gratter à éviter ?

(...)