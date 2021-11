Deux éliminations successives en Coupe de Belgique, une série de trois défaites : on ne peut pas dire que cette équipe de Louvain réussisse aux Carolos qui ont, depuis quelques saisons, toutes les peines du monde pour faire chuter les joueurs d’Eddy Casteels.

Une formation louvaniste qui réalise un excellent début de saison. Car si l’on excepte les deux défaites initiales (à Mons et à Ostende !), les Bears restent sur une solide série de sept victoires en huit matchs, toutes compétitions confondues. Une équipe toujours articulée autour de son maestro, Joshua Heath, et qui a su former un vrai collectif.