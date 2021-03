Le Spirou n'a rien pu faire à Ostende, l’écart de talent était trop grand ! Basket Jérôme Brys © BELGA

Ostende a géré sa rencontre, accélérant quelques minutes pour faire la différence.



Qu’il est loin le temps où ce Clasico du basket belge créait une certaine effervescence autour de lui. Aujourd’hui, Ostendais et Carolos ne boxent plus dans la même catégorie. Et même privé de Mario Nakic, Haris Bratanovic et Simon Buysse, Ostende était bien trop fort pour ce Spirou qui a mis du temps à se mettre en route.



(...)