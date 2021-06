Le Spirou s'est trouvé un nouveau pivot: l'ancien malinois Jito Kok Basket Jérôme Brys Après trois saisons à Malines, le pivot néerlandais s'est engagé avec le Spirou de Charleroi. © BELGA

Le recrutement se poursuit du côté du Spirou de Charleroi. Après avoir attiré l'espoir portugais Rafael Lisboa, les Carolos viennent de trouver leur bonheur dans la raquette. Une peinture qui a souffert tout au long de la saison, surtout après la blessure de Gyorgy Goloman, qui a par ailleurs finalement quitté le club.



Celui qui sera amené à le remplacer est un visage connu de notre championnat: le Néerlandais Jito Kok. Actif du côté de Malines depuis trois saisons, le pivot de 2m05 est un joueur dynamique et très vertical, ce qui faisait cruellement défaut aux Sambriens l'année dernière. En un peu plus de 20 minutes la saison dernière, il tournait à 8.1 points, 4.4 rebonds et 1.1 passe par match.



Il se chuchote également qu'un autre pivot, aussi bien connu de notre championnat, serait en approche du Dôme en vue de la saison prochaine. Si cela devait se confirmer dans les jours qui viennent, le Spirou ne serait plus à la recherche que d'un poste 3 pour compléter son effectif en vue de la saison prochaine.