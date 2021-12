Après son non-match, ou plutôt son manque d’envie défensive, le Spirou devait absolument se reprendre face à Alost qui présentait, avant cette rencontre, le même bilan de quatre victoires pour six défaites.

Et même s’il y a de nouveau eu des hauts et des bas tout au long de la rencontre, on peut dire que les Carolos ont retrouvé leurs fondamentaux : beaucoup d’agressivité défensive et une jeunesse décomplexée à l’image d’un Marlon Makwa excellent lorsque Sam Rotsaert lui a donné sa chance.

Autre motif de satisfaction : la montée en puissance de Milan Samardzic. Débarrassé de ses pépins physiques, le jumeau de Vukan a pris ses responsabilités (13 points, meilleur marqueur carolo) et ce n’est pas son remplacement dans le cinq de base par Rafael Lisboa qui a refroidi ses ardeurs.