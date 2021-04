On le sait, aujourd’hui, il est difficile d’encore parler de Clasico entre Ostende et Charleroi tant la différence et les ambitions entre les deux équipes sont diamétralement opposées. Mais pourtant, le Spirou a appris, cette saison, à faire avec ses armes. Même quand il perd Goloman et Schoepen, jamais Sam Rotsaert ne prend cela comme excuse...