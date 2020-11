Le sujet que vous avez choisi: Pourquoi la saison NBA est un véritable casse-tête? Basket Jérôme Brys © AFP

Moins de matchs (72 au lieu de 82) mais un calendrier bien plus compliqué à mettre en place, notamment à cause de la crise sanitaire, et qui suscite encore de nombreuses interrogations.



Chaque lundi, notre nouvelle rubrique vous permet de choisir un sujet lié à l’actualité sportive. Cette semaine, vous avez souhaité évoquer le casse-tête en NBA pour organiser le calendrier de la nouvelle saison.



La bonne nouvelle est tombée la semaine dernière: les dirigeants de la Ligue et l'association des joueurs sont tombés d'accord sur une date de reprise pour la saison 2020-2021. Au menu, deux possibilités: le 22 décembre ou le 18 janvier lors du Martin Luther King's Day. Finalement, tout le monde s'est mis d'accord pour une reprise avant Noël. Un choix qui, sur le plan financier, représente une différence allant de 500 millions à un milliard de dollars, ce qui, avouons-le, n'est pas négligeable.



