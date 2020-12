Avec dix points et deux rebonds, Kim Mestdagh a participé au succès de son club italien Famila Schio face à Riga, ce jeudi en Euroleague. Le score final (76-72) est de ceux qui laissent penser que chaque panier a pu compter durant cette rencontre. Alors, forcément, quand on revoit ce magnifique trois points inscrit par notre compatriote en fin de première mi-temps, on comprend qu'elle a apporté sa pierre à l'édifice.