Le tirage au sort des groupes qualificatifs pour la Coupe du monde aura lieu le 23 novembre pour les Belgian Cats Basket Belga Le tirage au sort des groupes qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 de basket féminin en Australie aura lieu le 23 novembre à Genève (Suisse). La Belgique en fait partie grâce à sa médaille de bronze à l'Euro l'an dernier à Valence et sera ainsi fixée sur le nom de ses trois adversaires en qualifications en février prochain dans un lieu qui sera annoncé le 18 novembre par la FIBA Europe. La fédération européenne de basket l'a annoncé aux différentes fédérations nationales concernées. © BELGA

Seize pays seront répartis dans quatre groupes de quatre dont les trois premiers seront qualifiés pour la Coupe du monde du 22 septembre au 1er octobre 2022 à Sydney. L'Australie, pays organisateur, et les Etats-Unis, championnes olympiques, sont déjà qualifiés mais disputeront tout de même ces qualifications prévues du 10 au 13 février 2022. Dans leur groupe, les deux autres meilleurs pays iront à Sydney.



La Serbie, championne d'Europe, la France, la Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine et la Russie pour l'Europe, le Japon, champion d'Asie, la Chine, l'Australie et la Corée du Sud pour l'Asie, le Nigéria, champion d'Afrique, le Mali pour l'Afrique, les Etats-Unis, Porto-Rico, le Brésil et le Canada pour les Amériques complètent le plateau.



Les Belgian Cats avaient disputé en 2018 à Tenerife la première Coupe du monde de leur histoire y faisant figure de révélation pour terminer 4es. En février 2020, la Belgique avait organisé à Ostende un groupe qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo que les Belges de Philip Mestdagh avaient négocié, avec succès, devant 5.000 spectateurs.



Après le quart de finale perdu face au Japon à Tokyo, Philip Mestdagh a cédé sa place au Français Valery Demory qui prendra pour la première fois ses fonctions la semaine prochaine pour les deux premiers matches de qualifications pour l'Euro 2023 cette fois. La Belgique joue le 11 novembre en Bosnie-Herzégovine et le 14 novembre à Courtrai contre l'Allemagne. La Macédoine du Nord est le 4e pays du groupe qualificatif.