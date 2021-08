Le tirage au sort des qualifications en vue de l'Euro 2023 de basket féminin en Slovénie et en Israël aura lieu le 20 août, a confirmé Koen Umans le manager des Belgian Cats mardi.

Médaillées de bronze à l'Euro 2017 à Prague, 5e de l'Euro 2019 à Belgrade et encore en bronze à l'Euro en juin à Valence, les Belges viseront une quatrième qualification de suite pour une phase finale d'un championnat d'Europe après une absence de dix ans et une 7e place à l'Euro 2007 de Chieti.

Dans l'intervalle, les Belgian Cats ont pris aussi la 4e place de la Coupe du monde 2018 à Tenerife et se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire pour les Jeux Olympiques où elles ont été éliminées sur le fil (86-85) par le Japon en quarts de finale.

La 3e place à l'Euro 2021 permet aussi à la Belgique de disputer un tournoi qualificatif, qui aura lieu en février prochain, en vue de la Coupe du monde de 2022 en Australie (du 22 septembre au 1er octobre).

Les qualifications pour l'Euro 2023 prévu en Slovénie et en Israël auront lieu en novembre prochain, en novembre 2022 et en février 2023. Particularité, la Slovénie et Israël disputeront ces qualifications, à leur demande, vu la difficulté d'organiser des rencontres de préparation à leur évènement.

Par ailleurs, le tirage au sort pour les qualifications en vue de la Coupe du monde 2023 de basket masculin (aux Philipines, au Japon et en Indonésie) aura lieu le 30 août. Ces qualifications concernant les Belgian Lions s'étaleront sur six fenêtres réparties entre novembre 2021 et février 2023 pour déterminer les 8 pays qualifiés.