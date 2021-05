Les Renards ont fait la différence en toute fin de rencontre, notamment grâce à Lambot.

Quand le deuxième reçoit le troisième, on s’attend forcément à un duel serré, à la fois tactique et physique. On n’a clairement pas été déçu. Tant par l’intensité que par le suspense de cet affrontement au sommet.

Montois et Anversois se sont répondu coup pour coup durant toute la rencontre. Avec Barnes (25 points) en tête de meute d’un côté et Gibbs (20 points) de l’autre pour offrir un beau spectacle offensif. Mais à la fin, il ne fallait qu’un seul gagnant, l’équipe la plus concentrée et la moins maladroite dans les moments décisifs.