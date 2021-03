S’il n’aime pas être comparé à Michael Jordan, depuis qu’il est arrivé dans la ligue, LeBron James doit se rendre à l’évidence : l’analogie est inévitable puisqu’on parle peut-être des deux meilleurs basketteurs de l’histoire.

Forte sur le terrain, elle se renforce aussi en dehors tant le King emboîte là aussi le pas à Sa Majesté.

Vingt ans après que Michael Jordan a joué le match le plus important des Looney Tunes dans Space Jam, LeBron James s’apprête à en faire autant cet été. Et en parlant de business, on fait face à deux maîtres en la matière.

Tout comme son aîné, qui est à la tête des Charlotte Hornets, LBJ se verrait bien devenir, un jour, propriétaire d’une franchise NBA après sa retraite. "Mon objectif est de posséder une franchise NBA le plus tôt possible."