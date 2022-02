Plébiscités par les fans et donc désignés capitaines du All-Star Game prévu dimanche 20 février à Cleveland (Ohio), LeBron James et Kevin Durant ont constitué jeudi soir leur équipe pour le traditionnel match des étoiles du championnat nord-américain de basket.

Depuis 2018, le match n'oppose plus les joueurs de la Conférence Est à ceux de l'Ouest. Les deux équipes sont érigées par les capitaines, désignés par le vote des fans.

Le King, présent au All-Star Game pour la 18e fois consécutive, a choisi tour à tour Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Steph Curry (Golden State), DeMare DeRozan (Chicago) et Nikola Jokic (Denver) pour compléter son cinq de départ.

De son côté, KD, qui devra faire l'impasse sur ce match de gala en raison d'une blessure au genou, a choisi successivement Joel Embiid (Philadelphie), Ja Morant (Memphis), Jayson Tatum (Boston), Trae Young (Atlanta) et Andrew Wiggins (Golden State).

"LBJ" a ensuite composé son banc et a choisi Luka Doncic (Dallas), Darius Garland (Cleveland), Chris Paul (Phoenix), Jimmy Butler (Miami), Donovan Mitchell (Utah), Fred VanVleet (Toronto) et James Harden (Philadelphie), choisi en dernier.

La Team KD est complétée par Devin Booker (Phoenix), Karl-Anthony Towns (Minnesota), Zach LaVine (Chicago), Dejounte Murray (San Antonio), Khris Middleton (Milwaukee), LaMelo Ball (Charlotte) et Rudy Gobert (Utah).

Outre le match des étoiles, le programme comporte, comme d'habitude, les concours de dunk, de tirs à trois points et le "skills challenge", parcours qui mêle agilité et adresse. Un mini tournoi opposant rookies et sophomores (joueurs dans leur première et deuxième année) de la ligue est aussi prévu.