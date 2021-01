C'est surtout la différence de traitement des policiers avec les manifestants qui révolte le quadruple champion de NBA. Entre la manifestation Black Lives Matter et celle-ci, il y a, selon LeBron James, une grande différence dans la façon d'agir de la police, ce qui le fait penser que le pays fonctionne à deux vitesses.ves Matter.

Et il n'est pas le seul à se demander cela. Avant lui, une représentante démocrate noire Maxine Waters s'était plaint sur Twitter. "Que se serait-il passé si Black Lives Matter avait utilisé le type de violence que les Proud Boys, le KKK, les Gardiens du serment et les extrémistes blancs ont montré dans notre Capitole ?", a-t-elle écrit.

Black Lives Matter Global Network s'est aussi plaint dans les médias américains, avançant que les moyens pour lutter contre leurs manifestants noirs sont bien plus lourds, ces derniers se retrouvant face à "des troupes de la Garde nationale ou de la police équipées de fusils automatiques, de boucliers, de gaz lacrymogènes et de casques de combat". La police aurait certainement agi beaucoup plus durement si les militants noirs avaient envahi le Capitole, a estimé le groupe d'action. "Nos militants sont toujours confrontés à une brutalité policière extrême", a regretté l'un d'eux auprès du Washington Post. "Et maintenant vous voyez cette émeute complète, littéralement un coup d'État, où les gens se promenaient avec des armes. La police savait que ça allait arriver et elle l'a laissé faire."

LeBron James s'est donc joint à ce mouvement de contestation par un message sur Instagram.

"Est-ce que vous comprenez maintenant ???! Je connais la réponse à cette question. Vous ne comprenez toujours pas parce que, quoi qu’il arrive, vous ne serez toujours pas jugé, regardé tel un fou, enchaîné, battu, pendu, abattu à cause de la couleur de votre peau !!!! Nous vivons dans deux Amérique, et c’était en direct hier dans notre capitale au Capitole !! #Je prie pour des jours meilleurs pour mon peuple", s'est-il insurgé.