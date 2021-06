Le double champion olympique de basket 2008 et 2012 avec les Etats-Unis avait déjà renoncé à disputer ceux de Rio en 2016. La star de 36 ans a été éliminé jeudi au 1er tour des playoffs de la NBA avec son équipe des Los Angeles Lakers, avec laquelle il avait remporté le titre la saison précédente.

Plus tôt cette année, James avait laissé entendre qu'il envisageait de jouer pour les États-Unis à Tokyo.

Après l'élimination par Phoenix, James a déclaré qu'il préférait passer les prochains mois à promouvoir son nouveau film "Space Jam : A New Legacy", dont la sortie est prévue en juillet.

A la question de savoir si les Jeux Olympiques étaient une possibilité pour lui, James a répondu : "Nan, je pense que je vais jouer pour le Tune Squad [le nom de l'équipe dans le film] cet été au lieu des Jeux Olympiques."

Interrogé sur les bénéfices physiques d'une élimination rapide, la première de James au premier tour des playoffs dans sa carrière NBA, il a répondu : "Cela va faire des merveilles pour moi. Évidemment, pendant la saison, je ne parle pas de repos, je n'aime même pas mettre mon esprit dans ce cadre, cela me rend faible. Mais pendant l'intersaison, j'ai l'occasion de me reposer. J'ai trois mois pour me recalibrer, remettre ma cheville à 100 %, là où elle était avant le match d'Atlanta. C'est la chose la plus importante pour moi. Tout le reste va très bien. Ma cheville était la seule chose qui me gênait à la fin de la saison. Elle n'est jamais redevenue ce qu'elle était avant la blessure. Mais je suis heureux d'avoir pu aller sur le terrain et d'avoir au moins essayé d'aider notre équipe à gagner."