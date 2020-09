LeBron James va disputer sa neuvième finale NBA en... dix ans! Basket100% Web Jérôme Brys © BELGA

Certains le disaient vieillissant, d'autres en bout de course. Mais non, LeBron James n'est jamais rassasié et le poids des années ne semble pas avoir le moindre effet sur ses larges épaules. Après un petit moment de flottement dans le dernier quart-temps du Game 2 (remporté sur le buzzer grâce à un tir incroyable d'Anthony Davis), le King a remis les points sur les "i" la nuit dernière avec une prestation de Mammouth. Jugez plutôt: 38 points, 16 rebonds, 10 passes et un dernier quart mené de mains de maître où il a pris les choses en main justement pour siffler la fin de la récréation et mettre un point final aux espoirs de Remontada des Denver Nuggets.