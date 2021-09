A Paris, Rafael Bogaerts, Nick Celis, Thierry Marien et Thibaut Vervoort, soit le même quatuor qu'à Tokyo, défendent les couleurs belges. A 19h45, les 3x3 Lions joueront un deuxième match contre la Serbie, N.1 mondiale. Les Serbes ont battu deux fois les Belges aux Jeux, 21-14 en phase de groupes et 21-10 dans le match pour la troisième place. La Serbie et l'Ukraine s'affronteront à 21h35 dans le dernier match du groupe. Douze équipes, réparties en quatre groupes de trois, disputent cet Euro. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient en quarts de finale. Quarts, demies et finale se disputeront dimanche. Les 3x3 Cats ont été éliminées vendredi en phase de groupes.