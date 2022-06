Les 3x3 Lions ont confirmé leur montée en puissance dans cette Coupe du monde jeudi en poursuivant leur parcours sans-faute au premier tour. Face aux États-Unis d’abord, cinquième nation au ranking mondial et tenante du titre en Coupe du monde, l’équipe belge a atteint une nouvelle dimension dans la compétition. Après deux victoires plutôt faciles face à la Slovénie et l’Égypte mardi lors de la première journée, le test face aux États-Unis devait servir de révélateur pour les Lions. Un test passé non sans mal mais avec beaucoup d’abnégation et de force mentale pour émerger au bout d’une fin de partie à rebondissements.

La crispation au sein du jeu belge, sans doute liée au prestige et à l’enjeu du match, a été perceptible en début de partie. En outre, les Lions se sont mis en difficulté en accumulant vite des fautes, parfois sifflées sévèrement par le duo arbitral. Mais pas de quoi les déstabiliser. L’expérience de Nick Celis a été précieuse pour trouver des petits paniers pleins de malice sous l’anneau. Tandis qu’un dunk puissant de Bryan De Valck sur la tête de son adversaire a servi de détonateur pour enflammer le public déjà bien chauffé par les rayons du soleil.

(...)