Les meilleurs basketteurs du royaume ont fait le show sur le parquet de Courtrai.

TEAM BELGIUM 116 127 TEAM WORLD

Des dunks, des alley-oops, des actions spectaculaires et surtout une ambiance décontractée. La seconde édition du All-Star Game nouvelle version a prouvé que l’événement tendait à s’inscrire durablement dans le calendrier du ballon orange belge.

En 2017, ce sont deux équipes composées des meilleurs Belges qui s’affrontaient au Lange Munte de Courtrai. Cette fois, la formule incluait les meilleurs étrangers du championnat, selon un système de votes. De quoi apporter une touche de rivalité et de show supplémentaire dans un match qui, admettons-le, ne sert qu’à donner et prendre du plaisir avant la mini-trêve hivernale.

"Ce All-Star Game, c’est une superbe manière de terminer l’année", assure Ismael Bako, le joueur qui a obtenu le plus de votes (626) et qui a également remporté le concours de dunks. "C’est un vrai événement en devenir", estime de son côté Axel Hervelle, l’ex-international belge du Real Madrid et de Bilbao qui représentait Charleroi. "Ce n’est que la seconde édition donc c’est sûr qu’il y a encore du travail pour que ça devienne quelque chose de plus important. En tant que joueur, c’est aussi à nous de répondre présent et à jouer le jeu pour les aider à grandir et promouvoir plus globalement le basket en Belgique."

C’est ainsi qu’Axel Hervelle et la Team Belgium, composée avec aussi des Loubry, Mwema, Bako ou encore Kesteloot, se sont frottés à la sélection des meilleurs étrangers (composée à 100 % d’Américains) avec par exemple Lee, Hunt, Ford, Mobley ou Dudzinski.

Pour le suspense, les joueurs ont offert une partie très serrée et surtout très offensives. Les défenses sont restées au vestiaire pour laisser placer à un jeu débridé pour faire le show. Finalement, ce sont bien les Américains qui l’ont emporté en faisant la différence dans le dernier quart-temps.

Et ce, notamment grâce aux 14 points et 8 rebonds de Dario Hunt, sacré MVP de ce All-Star Game 2018. Place désormais à une mini-trêve pour tous ces joueurs qui remprendront la compétition le 11 janvier.

TECHNIQUE

TEAM BELGIUM : Casero-Ortiz (Alost) 15, Geukens (Alost) 21, Hervelle (Charleroi) 7, Mwema (Ostende) 4, Lichodzijewski (Brussels) 11, Desiron (Ostende) 8, Lasisi (Mons) 5, Lambot (Louvain) 8, Bako (Anvers) 6, Kesteloot (Ostende) 18, Loubry (Brussels) 13.

TEAM WORLD : Lee (Anvers) 9, Mobley (Charleroi) 12, Cheatham (Malines) 8, Hunt (Charleroi) 14, Stevens (Brussels) 16, Ford (Charleroi) 12, Thomas (Alost) 19, Walker (Brussels) 10, Smith (Brussels) 11, Dudzinski (Anvers) 16.

ARBITRES : MM. Jacobs, Van Hoye et Delange.

QUARTS : 32-33, 26-33, 37-27 et 21-34.