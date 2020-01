Si l’on s’amusait à enregistrer les conversations entre joueurs et coachs sur le terrain du choc entre Alost à Mons ce soir, on pourrait entendre de l’anglais, du néerlandais et du français, bien évidemment, mais pas uniquement. Du bosnien et du croate (des langues jumelles) aussi. C’est ce qui se passe lorsque quatre joueurs et un coach originaires des Balkans se croisent.

(...)