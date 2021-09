La saison reprend ce vendredi et plusieurs joueurs sont à tenir à l’œil cette année.

Enfin ! Après une saison marquée par le Covid et des salles désespérément vides (qui a vu Ostende remporter un dixième titre de champion de Belgique consécutif), le basket fait son grand retour dans le royaume. Une saison marquée par de nombreux changements avec, notamment, le lancement officiel de la betFIRST BNXT League, censée donner un nouveau souffle à la compétition.

La "fusion" des ligues belge et néerlandaise sera effective sur les parquets en février après un premier tour national. En attendant, quelques Belges, jeunes et moins jeunes, seront à tenir à l’œil pour diverses raisons. En voici quelques-uns qui devraient animer cette grande première de la betFIRST BNXT League.

Les cinq Belges à suivre

Vincent Kesteloot - 26 ans Charleroi

Transert surprise du Spirou, Vincent Kesteloot était destiné à une première aventure à l’étranger dans sa carrière après avoir arboré les maillots ostendais et anversois. Mais finalement, cela ne s’est pas concrétisé et l’Anversois a opté pour le Spirou. Une occasion en or pour lui de se montrer et de prouver qu’il a bien l’étoffe pour franchir un cap dans les mois qui viennent. Mais pour cela, il devra apprivoiser ce rôle de leader qui lui tend les bras pour la première fois de sa carrière.

Seppe D’Espallier - 22 ans Anvers