Il ne faut pas forcément être Américain, jouer 30 minutes et inscrire 20 points pour faire basculer une rencontre. La preuve lors de cette belle victoire montoise hier soir, acquise en partie grâce à trois de ses joueurs belges : Anthony Lambot, Sander Van Caeneghem et Lorenzo Giancaterino. Et grâce à Barnes, auteur d’un seul point mais ô combien important.

(...)