Encore sous le coup de la déception après la défaite face à la Biélorussie, le camp belge a suivi avec beaucoup d’attention vendredi soir la seconde rencontre de la journée entre la Serbie et la Russie.

Le succès des Serbes est tout bénéfice pour les Cats. En effet, en fonction des résultats de dimanche et donc de l’average, la Belgique est désormais assurée au minimum d’une troisième place synonyme de barrage mardi à Belgrade.



Pour la suite, plusieurs cas de figure sont encore possible y compris une victoire de groupe qui enverrait les cats directement en quarts de finale. Les conditions de ce scénario de rêve ? En cas de succès de la Russie sur la Biélorussie, il suffirait aux Cats de s’imposer ne serait-ce que d’un point sur la Serbie pour refaire le coup de Tenerife voici neuf mois (pour rappel, après avoir été battue par le Japon, la Belgique avait alors raflé la tête de série en s’imposant sur l’Espagne chez elle au terme d’un match homérique et d’un final de folie).



Des variantes existent entre la troisième et la première place de groupe mais dépendent de la victoire ou de la défaite des unes et des autres avec l’average comme variable supplémentaire.



Ce qu’on peut dire au stade actuel des choses, c’est qu’en cas de barrage, l’adversaire des Cats serait selon toute vraisemblance soit l’Italie soit la Slovénie.



En cas de succès dans le groupe par contre, le pronostic est plus difficile mais en fonction du programme, des positions actuelles et des derniers matches de dimanche ce pourrait être alors au niveau des quarts la Grande-Bretagne ou la Suède.