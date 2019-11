La FIBA vient de l’annoncer officiellement en fin de matinée : les quatre villes choisies pour accueillir chacune un des groupes du Tournoi Qualificatif féminin aux Jeux Olympiques de Tokyo sont Foshan (Chine), Bourges (France), Belgrade (Serbie) et…Ostende.

Les Belgian Cats (en vol pour la Finlande au moment de l’annonce au lendemain de leur succès d’hier face à l’Ukraine) sont donc assurées d’évoluer à domicile pour l’obtention d’une place parmi les 10 derniers qualifiés (en plus du Japon, pays hôte, et des Etats-Unis, champion en titre).

Les adversaires des Belgian Cats ne sont pas encore connues à l’heure qu’il est mais gageons que le soutien populaire dont elles disposeront devraient les transcender quelques soient les opposants.

Il y donc de plus en plus de chance de voir les Belgian Cats à Tokyo l’été prochain pour une première participation aux Jeux.