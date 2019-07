Les Belgian Lions ont été versés dans le groupe C des qualifications en vue de l'Euro 2021 de basket (messieurs) lundi à Münich, Allemagne, en compagnie de la Lituanie, la Tchéquie et du vainqueur d'un groupe de pré-qualifications entre l'Albanie, la Biélorussie et le Danemark.

Les hommes de Dario Gjregja s'étaient eux-même extraits d'un groupe de pré-qualifications et devront figurer parmi les deux meilleurs de leur poule en dehors de la Tchéquie déjà qualifiée en tant que l'un des pays organisateurs, pour rejoindre la phase finale d'un championnat d'Europe (à 24 équipes) pour la 5e fois d'affilée.

L'Euro 2021 sera organisé par quatre pays la Tchéquie (Prague), la Géorgie (Tbilissi), l'Italie (Milan) et l'Allemagne (Cologne), cette dernière organisant la phase finale à Berlin.

- Le calendrier des Belgian Lions en qualifications, dans un lieu à domicile encore à déterminer:

21 février 2020: Belgique - Lituanie

24 février 2020: Albanie/Biélorussie/Danemark - Belgique

26 novembre 2020: Tchéquie- Belgique

29 novembre 2020: Lituanie - Belgique

19 février 2021: Belgique - Albanie/Biélorussie/Danemark

22 février 2021: Belgique - Tchéquie





Chez les dames, la Belgique a été versée dans le groupe G des qualifications pour l'Euro 2021 de basket féminin du 17 au 27 juin en France (Lyon) et en Espagne (Valence).

Les Belgian Cats doivent remporter leur poule contre l'Ukraine, la Finlande et le Portugal, ou terminer parmi les cinq meilleurs deuxième parmi les neuf groupes de qualifications pour rejoindre une 3e fois de suite la phase finale de l'Euro.

Les Belges de Philip Mestdagh avaient pris la médaille de bronze de l'Euro 2017 à Prague (après dix ans d'absence) et ont pris la 5e place de l'Euro 2019 au début du mois à Belgrade se qualifiant pour l'un des tournois pré-olympiques en février prochain en vue des JO de Tokyo 2020.

. Le calendrier des qualifications pour l'Euro 2021 dans un lieu encore à déterminer à domicile:

14 novembre 2019: Belgique - Ukraine

17 novembre 2019: Finlande - Belgique

12 novembre 2020: Portugal - Belgique

15 novembre 2020: Ukraine - Belgique

04 février 2021: Belgique - Finlande

07 février 2021: Belgique - Portugal