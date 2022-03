Tirage favorable ou pas pour les Belgian Cats ? La question divise quelque peu après l’élaboration, ce jeudi à Sydney, des deux groupes de six équipes qui disputeront la Coupe du monde 2022 en septembre prochain. La Belgique a été versée dans le groupe A avec les Américaines, triples tenantes du titre, championnes olympiques et première nation mondiale, la Chine (FIBA 7), la Bosnie-Herzégovine (FIBA 26), la Corée du Sud (FIBA 13) et une équipe à déterminer (décision le 25 mars) après l’exclusion de la Russie des compétitions par la FIBA.