Le plus dur à gérer dans un Euro ? Les attentes et la pression, le stress qui en découlent !" Philippe Mestdagh, le coach national, n’en fait pas mystère : à force de bons résultats (pour rappel, le bronze en 2017, une 4e place au Mondial 2018, une 5e à l’Euro 2019 et enfin une qualification pour les JO) les Belgian Cats ont désormais une cible dans le dos. (...)