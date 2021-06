La reine Mathilde a rendu visite aux Belgian Cats à Courtrai mardi après-midi. Les basketteuses de l'quipe nationale belge sont dans la dernière ligne droite de leur préparation pour l'Euro à Strasbourg et Valence (17-27 juin) et iront aux Jeux Olympiques pour la première fois de leur histoire. La reine a assisté à un entraînement et a marqué deux paniers à la fin de la séance. La souveraine a été reçue par le gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé, le secrétaire général de Basketbal Vlaanderen Koen Umans et la figure de proue des Cats Ann Wauters (qui ne jouera pas l'Euro)., raconte Wauters.

Au cours d'un entretien avec des représentants de la fédération, Wauters, l'entraîneur Philip Mestdagh et le directeur sportif Sven Van Camp, la reine a reçu des informations détaillées sur le parcours des Cats. La reine s'était très bien préparée. "Elle a manifestement lu avec intérêt le briefing de 22 pages qu'elle a reçu à notre sujet", a déclaré Ann Wauters. L'entraîneur Mestdagh est d'accord : "Elle connaissait parfaitement les pays qui font partie de notre groupe, tant aux Championnats d'Europe qu'aux Jeux. Cet intérêt fait plaisir."

La reine a parlé en petit groupe avec les seize Cats. Elle a promis de les soutenir. "Il sera très difficile de se rendre sur place à Tokyo à cause du coronavirus, mais nous allons vous suivre à travers l'écran, mon mari et moi et toute la famille".





À la fin de l'entraînement, la reine Mathilde a tenté deux tirs au panier de près. Elle les a réussis tous les deux, suscitant des applaudissements nourris de la part des Cats., a déclaré Ann Wauters. La reine, elle, pensait qu'elle avait tout simplement eu de la chance.