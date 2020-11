Les Belgian Cats sont arrivées à Lisbonne Basket Denis Esser © Belga

Les quatorze Belgian Cats ainsi que le staff de l’équipe nationale sont bien arrivées dimanche en fin d’après-midi à Olivedas, dans la banlieue de Lisbonne la capitale portugaise.



Elles sont immédiatement entrées dans la bulle hermétique installée par la FIBA pour permettre la tenue des différentes rencontres du groupe G qui se disputeront cette semaine pour le compte des qualifications à l’Euro 2021. Au Portugal, nos compatriotes affronteront d’abord, et pour la première fois dans ces qualifications, le Portugal le 12/11 avant de retrouver l’Ukraine pour leur second affrontement en un an le 14/11.



(...)