Après onze heures d’un vol sans histoire effectué à bord d’un Boeing 787 Dreamliner entièrement décoré aux couleurs du film Star Wars (y compris sons et sifflements à la mode R2D2), le staff et les joueuses des Belgian Cats sont bien arrivées dimanche après-midi à l’aéroport de Tokyo-Narita d’où elles ont directement rejoint la ville de Mito et les multiples facilités du camp de base organisé par le COIB en vue des prochains Jeux Olympiques (2020).

Avec l’assistance des autorités locales de la préfecture d’Ibaraki, trop heureuses de pouvoir faire connaître leur région, les installations sportives mises à la disposition du COIB et donc des Belgian Cats sont tout simplement superbes et l’accueil des autochtones est à la hauteur de l’évènement que constitue pour eux la venue des Cats dans cette petite ville (600.000 habitants quand même) distante d’une grosse centaine de km de Tokyo.

Après avoir été surprises la première nuit par un (petit) tremblement de terre, les Cats ont entamé dès lundi matin leur stage de préparation en vue du prochain Championnat d’Europe qui se déroulera dans un mois tout juste en Serbie. Pour ponctuer celui-ci, elles affronteront par deux fois leurs hôtes japonais (vendredi et dimanche après-midi) et leur jeu atypique et hyper-agressif. Une bonne manière de se préparer aux durs combats d’un Euro que les Cats n’aborderont plus cette fois comme le petit poucet mais bien avec de saines ambitions. Plus question de se cacher, les Belges sont attendues !

Entretemps, les élèves du coach Philippe Mestdagh montent en rythme à l’occasion de leurs deux sessions quotidiennes qui se terminent par un bain de foule bon enfant puisque les écoles locales se pressent au portillon pour venir assister aux entraînements, encourager les Cats et multiplier les selfies avec elles.