Le FIBA Esports Open en est à sa 3e édition et ce sera le plus grand tournoi jamais organisé jusqu'ici. Pas moins de 60 équipes nationales divisées en 6 conférences régionales vont y participer. Et cocorico: pour la première fois, la Belgique enverra une équipe masculine : les Belgian eLions.Les eLions entreront en compétition ce vendredi 7 mai. Dans cette phase de groupe, ils affronteront l'Italieà 19h00 et la Grande-Bretagne à 19H40. En fonction de leurs résultats, ils auront peut-être une chance d'atteindre les séries éliminatoires prévues le samedi et le dimanche.

Cette première équipe de Belgian eLions est composée de six joueurs. On y retrouve le capitaine, Bryan Badjie (23 ans) mais également Emrecan Orhan (22 ans), José Angel Narvaez Delgado (23 ans), Olivier Potty (41 ans), Johnny Hurchon (26 ans) et Shawn Vervaeken (18 ans). "Je suis très honoré de mener les eLions en tant que capitaine, avoue Bryan Badjie. La possibilité de représenter notre pays dans un si grand tournoi est juste incroyable. C'est le début d'une belle aventure."



Samy Bessi, le vice-président de la Fédération Esports Belge, voit la participation des Belgian eLions au FIBA Esports Open comme une très bonne chose pour l'e-sport en Belgique. "L'e-sport en Belgique se développe rapidement et le monde du sport découvre de plus en plus ce potentiel. Le partenariat entre la Fédération Esports Belge et Basketball Belgium est le produit de la digitalisation du basketball et des valeurs communes que nous partageons. Il y a du talent en Belgique donc espérons que nous allons aller le plus loin possible dans cette compétition !"



Tous les matchs sont à suivre en live sur les canaux de la FIBA : Facebook, YouTube et Twitch.