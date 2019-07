Issus des pré-qualifications, les Belgian Lions figurent dans le cinquième des huit chapeaux pour le tirage au sort des qualifications pour l'Euro de basket (messieurs) qui aura lieu lundi (12h15) à Munich, Allemagne, a annoncé la FIBA Europe vendredi.

Les Belges visent une 5e participation consécutive après s'être sortis des pré-qualifications. Les hommes de Dario Grjegja y ont remporté leur groupe grâce à quatre victoires contre l'Islande et le Portugal.

Trente-deux pays sont concernés par ce tirage en ce compris les quatre pays hôtes de l'évènement en septembre 2021, à savoir l'Allemagne (à Cologne pour la phase de poule et Berlin pour la phase finale), la Tchéquie, la Géorgie et l'Italie. Huit groupes de quatre seront formés. Les trois premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase finale (à 24 équipes) sauf dans les groupes où figurent l'un des organisateurs, là les deux autres meilleurs pays seront qualifiés. Il est à noter que le tirage suivra quelques préceptes. Ainsi la Belgique jouera d'office dans un groupe avec des pays des pots 1, 4 et 8. Le 8e chapeau est composé d'équipes qui viennent d'un 3e tour de pré-qualifications. Trois fenêtres de qualifications sont prévues du 17 au 25 février 2020 du 23 novembre au 1er décembre 2020 et du 15 au 23 février 2021. Suivant le nouveau système de compétition de la FIBA, quatre années séparent désormais deux éditions du championnat d'Europe, contre deux auparavant. Les têtes de série: Pot 1: Espagne, France, Serbie, Lituanie Pot 2: Slovénie, Grèce, Croatie, Russie Pot 3: Italie, Lettonie, Turquie, Ukraine Pot 4: Finlande, Allemagne, Tchéquie, Pologne Pot 5: Géorgie, Monténégro, BELGIQUE, Israël Pot 6: Hongrie, Bosnie-Herzégovine, Pays-Bas, Macédoine Pot 7: Estonie, Bulgarie, Suède, Autriche Pot 8: Albanie/Biélorussie/Danemark, Slovaquie/Chypre/Roumanie, Luxembourg/Kosovo/Grande-Bretagne, Suisse/Portugal/Islande