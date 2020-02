Les Belgian Lions se sont réunis ce matin au Crowne Plaza de Zaventem avant de prendre la direction de Mons où ils affronteront en vue du duel face à la Lituanie programmé vendredi soir à la Diamonte Mons.Arena. Ce match lancera officiellement la campagne de qualification pour l’Euro 2021 pour la quelle la Belgique a été versée dans le groupe C en compagnie de la Lituanie, du Danemark et de la République tchèque (automatiquement qualifiée en tant qu’hôte de l’Euro).

Si les joueurs et le staff pointaient surtout le déplacement clé au Danemark lundi, Dario Gjergja n’aime jamais voir trop loin. "Vous me connaissez, j’aime aborder match après match. D’autant que la préparation va être très courte. Et il y a certains joueurs avec qui je n’ai encore jamais travaillé, notamment Maxime De Zeeuw", souligne le sélectionneur avant d’évoquer le premier match face à la Lituanie qui sera privée de ses plus grosses stars évoluant en NBA ou en Euroleague. "C’est une équipe en plein renouveau avec un staff complètement changé. Il est donc difficile d’évaluer notre opposant. Mais la Lituanie reste une grosse nation du basket européen et ce sera donc un match difficile."

Rappelons que Sam Van Rossom, Jean Salumu, Hans Vanwijn et Vrenz Bleijenbergh doivent faire l’impasse sur blessure alors qu’Ismaël Bako sera lui sur le pont en Euroleague avec son club de l’Asvel cette semaine.

Le Programme

BELGIQUE - Lituanie (ve. 20h30)

Danemark - BELGIQUE (lu. 18h15)