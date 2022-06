Ce match amical face aux voisins néerlandais devait avant tout servir de jauge d’évaluation avant les rendez-vous importants face à la Slovaquie et la Serbie la semaine prochaine en qualifications pour la Coupe du monde 2023. Malgré l’absence de nombreux cadres comme Van Rossom, Obasohan, Gillet, Mwema et De Zeeuw, forfait de dernière minute et remplacé par Bratanovic, les Belgian Lions ont tout de même trouvé les ressources nécessaires pour sortir vainqueur du derby des plats pays face aux Oranje Lions.

Largement dominés dans le secteur du rebond, les Belgian Lions ont néanmoins pu faire la différence collectivement (24 assists) et défensivement (23 pertes de balle adverses). En première mi-temps, c’est Jean Salumu, dont la saison a été entachée par quelques blessures, qui a rassuré sur son état de forme en prenant ses responsabilités offensives avec beaucoup d’efficacité. Il a permis à la Belgique de rester au contact à la mi-temps (38-41).

Les Belges sont ensuite parvenus à inverser la tendance dans le troisième quart-temps, le seul qu’ils ont remporté. Le duo Lecomte-Libert s’est mis en évidence sur le front de l’attaque, alors qu’Ismaël Bako faisait honneur à son statut de centre titulaire en faisant le boulot sous les anneaux (11 points et 7 rebonds).

Cette victoire étriquée n’est pas totalement rassurante avant les rendez-vous importants de la semaine prochaine mais les Lions devraient heureusement pouvoir compter sur le retour de Retin Obasohan dans le rôle de leader pour les prochaines échéances.

Belgique : 28/60 (9x3) ; 8/14 lfs ; 24 rbs ; 14 ass ; 19 ftes.

LECOMTE 13, Vanderhaegen 2, Serron 0, Schwartz 10, Salumu 12, Tumba 0, VANWIJN 7, LIBERT 11, BAKO 11, D’Espallier 0, Rogiers 4, BRATANOVIC 3.

Pays-Bas : 24/48 (11x3) ; 12/16 lfs ; 37 rbs ; 19 ass ; 22 ftes.

FRANKE 22, VD VUURST 9, Williams 1, De Jong 2, VERVIERS 1, Kherrazi 2, Van der Mars 5, R. SCHAFTENA 9, Van bree 0, O. Schaftena 11, Haars 7, KOK 2.

Arbitres : MM. Van Hoye, Van Loon, De Hondt.

Quarts : 16-19, 22-22, 17-10, 18-20.